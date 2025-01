Durante 15 dias, a magia do Natal tomou conta de Vilhena (RO) com a Casa do Papai Noel, montada no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul.

O espaço acolheu 2.528 visitantes, entre adultos e crianças, que vivenciaram uma experiência encantadora e repleta de magia natalina.

A abertura da Casa aconteceu em grande estilo, logo após a chegada do Papai Noel durante a Cantata de Natal da Sicoob Credisul, realizada no dia 13 de dezembro. Com o tema ‘O Maravilhoso Agora’, o evento convidou o público a celebrar o presente com alegria e intensidade. A Casa do Papai Noel permaneceu aberta para visitação até o dia 29 de dezembro.

Um conto de Natal no coração de Vilhena

A Casa do Papai Noel recriou o aconchego do Polo Norte, transportando os visitantes para um universo de fantasia. A decoração encantadora, repleta de luzes e detalhes cativantes, transformou o espaço em um verdadeiro conto de Natal.

A presença do bom velhinho, com sua simpatia característica, proporcionou um momento especial, principalmente para as famílias que aproveitaram a oportunidade para registrar fotos em família.

Além disso, a temática ‘O Maravilhoso Agora’ foi reforçada com a ‘Árvore dos Desejos’, inspirada em tradições orientais. Nela, os visitantes puderam registrar seus sonhos e fixá-los nos galhos, criando um ambiente ainda mais simbólico.