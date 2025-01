REVISTA MARISA LINHARES – PSV FIAT/ CITRÖEN/ PEUGEOT/GWM Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a diretora MARCIA GRONER das concessionárias PSV CACOAL – FIAT / CITRÖEN / GWM / PEUGEOT e PSV FIAT ROLIM DE MOURA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia

REVISTA MARISA LINHARES – SICOOB FRONTEIRAS Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para as gerentes de Relacionamento PF DAIELE DA SILVA LOPES e SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS do SICOOB FRONTEIRAS da agência de Cacoal/RO

REVISTA MARISA LINHARES – CASA & DECORAÇÃO Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário OTÁVIO FOLI sócio proprietário da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal/RO

REVISTA MARISA LINHARES – DIMARE CACOAL Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário WESLEY GARCIA sócio proprietário da DIMARE CACOAL em Cacoal/RO

REVISTA MARISA LINHARES – LABORANÁLISES Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a empresária KELLY CRISTINA sócia proprietária do LABORANÁLISES em Cacoal/RO

AGITO RO SOM e ILUMINAÇÃO – NOVAS INSTALAÇÕES Com 20 ANOS de atividades no estado de Rondônia, com a AGITO RO Som e Iluminação empresa de locação de equipamentos de som e iluminação profissional, o casal Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro e Talita Maiara investiu e sua renomada AGITO RO está em nova, moderna e ampla instalações em Cacoal/RO. A AGITO RO atende com prestação de serviços em sonorização, locação de grupo gerador, pista de dança, iluminação, iluminação decorativa, palcos, estruturas metálicas, painel de Led e efeitos especiais, para eventos de pequeno, médio e grande portes, desde shows nacionais, casamentos, eventos corporativos, palestras, congressos, bailes de formatura, aniversários e outros. Na foto o casal com os filhos Ana Laura e Miguel, e são pais também de Mateus

REVISTA MARISA LINHARES – AGITO RO Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o casal empresário Talita Maiara e Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro da AGITO RO Som e Iluminação em Cacoal/RO

REVISTA MARISA LINHARES – CERNIC Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a diretora Nalzira de Fátima do CERNIC – CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL

REVISTA MARISA LINHARES – ESTILISTA LINDA VON RONDON Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a empresária e estilista LINDA VON RONDON

REVISTA MARISA LINHARES – TRACK & FIELD Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário José Goularte sócio proprietário da franquia TRACK & FIELD CACOAL

REVISTA MARISA LINHARES – TRACK & FIELD Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para Andréia Meireles sócia proprietária da franquia TRACK & FIELD CACOAL