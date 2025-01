Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, Leandro Vieira tomou posse para seu segundo mandato como prefeito de Corumbiara, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores.

Em seu discurso, o prefeito destacou os avanços conquistados nos últimos quatro anos e apresentou suas prioridades para o novo mandato, com foco no desenvolvimento da infraestrutura e na preparação do município para atrair mais investimentos e empresas.

“Conseguimos avançar muito no primeiro mandato, e neste segundo, principalmente na parte de infraestrutura, nosso município vai continuar a passos largos. Precisamos evoluir nesse quesito para termos uma cidade cada vez mais competitiva, buscando e acolhendo empresas que vêm se instalando no Cone Sul”, afirmou Leandro à reportagem do Extra de Rondônia.

Ele também destacou a instalação de diversas empresas no município durante sua primeira gestão, incluindo o Grupo Maggi, uma multinacional que trouxe novos postos de trabalho para a região.

Leandro enfatizou que a administração continuará trabalhando para preparar Corumbiara para receber empresas e qualificar a mão de obra local, garantindo o desenvolvimento econômico e social do município.

Para este segundo mandato, Leandro Vieira anunciou apenas uma alteração em seu primeiro escalão. A mudança ocorrerá na Secretaria de Administração e Finanças. Com a equipe praticamente mantida, o prefeito reforçou seu compromisso com a continuidade de projetos e ações que impulsionem o progresso do município.