O deputado estadual Cássio Gois (PSD), ex-vice-prefeito de Cacoal na gestão de Adailton Furia em seu primeiro mandato, marcou presença na cerimônia de posse do prefeito reeleito, do vice Tony Pablo Castro Chaves (PSD) e dos 12 vereadores eleitos, realizada no dia 1º de janeiro de 2025 na Câmara Municipal.

O evento simbolizou o início de um novo ciclo para a cidade, que se consolida como referência no estado de Rondônia.

Durante o evento, Gois reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Cacoal, enfatizando a parceria entre o legislativo estadual e municipal para projetos que fomentem a economia da cidade. “Cacoal é um exemplo de trabalho e progresso. Nosso papel é garantir que o município continue avançando, especialmente em setores estratégicos como agricultura, saúde e infraestrutura”, declarou o deputado.

Adailton Furia, em seu segundo mandato, agradeceu à população pela confiança e destacou a união como a base para continuar entregando resultados. Entre os desafios da gestão estão a melhoria da infraestrutura urbana e rural, geração de empregos e fortalecimento da saúde pública. A nova legislatura, composta por 12 vereadores, promete colaborar ativamente para atender às demandas da população.

O PSD reafirmou sua força política em Cacoal com uma base sólida tanto no Executivo quanto no Legislativo. Além de contar com o prefeito Adailton Furia e o vice Tony Pablo, o partido emplacou quatro vereadores na nova legislatura: Edimar Kapiche, Gimenez Fritz, Marilande Alves e Paulinho do Cinema.

Essa representatividade demonstra a articulação liderada pelo deputado estadual Cássio Gois, que tem atuado como um dos principais nomes do PSD no estado. A presença expressiva do partido na Câmara Municipal fortalece o alinhamento político com a gestão de Furia, garantindo uma base de apoio consistente para avançar em projetos prioritários para o município.

Ainda na ocasião, Tony Pablo foi homenageado pelo deputado Cássio com o Título Honorífico de Honra ao Mérito Legislativo, diploma aprovado pelos demais pares de Gois na ALE no ano passado, como reconhecimento aos trabalhos prestados ao estado de Rondônia.