No primeiro dia de trabalho na prefeitura de Cerejeiras, o prefeito Sinésio José recebeu o deputado Ezequiel Neiva e seu filho Wiveslando Neiva, suplente de deputado federal.

Na pauta, projetos, investimentos, demandas prioritárias para o município e, claro, ações que possam gerar empregos e renda para a população.

Ezequiel Neiva afirmou que o mandato de Sinésio é o início de uma nova história de sucesso para o município de Cerejeiras. “Sinésio é muito trabalhador, honrado, defensor dos princípios da família e cumpridor de seus deveres. Terá ao seu lado como vice-prefeito o experiente Valdir Carlos, com mais de 25 anos como servidor da prefeitura, e uma equipe comprometida com as melhorias almejadas pela população”, reforçou o deputado.

O parlamentar destacou ainda que, assim como a população cerejeirense não teve dúvidas para escolher Sinésio como prefeito, ele tem certeza de que Sinésio será um gestor de sucesso. “Eu e meu filho Wiveslando Neiva caminhamos juntos nesse projeto. Apresentamos propostas e dias melhores para Cerejeiras. Estamos aqui para reafirmar os nossos compromissos e oficializar a primeira reunião de trabalho para definir os investimentos prioritários ao município”, acrescentou.

Ezequiel falou com Sinésio sobre os investimentos que tem destinado ao município nos últimos anos. Conforme números apresentados pelo deputado, foram mais de R$ 30 milhões aplicados na melhoria da saúde, educação, agricultura, esporte, social, lazer, estradas, construções de pontes, instalação de tubos metálicos para eliminar pontes velhas de madeira e, claro, asfaltamento para atender o setor urbano.

O deputado ressaltou o compromisso com a gestão de Sinésio. “Caminhamos por toda a cidade para garantir uma parceria firme e duradoura. Temos projetos grandiosos para Cerejeiras. E logo, o município poderá contar um deputado federal e um estadual para destinar investimentos”, observou.

Sinésio falou sobre a satisfação de poder contar com um deputado tão comprometido com a sua cidade. “Vamos contar com a experiência e investimentos do deputado que mais destina recursos para o município. Um parlamentar que tem portas abertas com o governador Marcos Rocha, outro grande parceiro de Cerejeiras”, disse o prefeito.