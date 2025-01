Com o fim de dois mandatos à frente do governo de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil) já começa a traçar os planos políticos para as eleições de 2026.

Conforme articulações e os bastidores políticos, o governador, que se destaca como uma das principais lideranças do estado, deve disputar uma vaga ao Senado Federal, consolidando sua influência no cenário político nacional.

Além de Marcos Rocha, outros membros de sua família também devem entrar na corrida eleitoral. Sua esposa, Luana Rocha, que teve atuação de destaque como primeira-dama em projetos sociais e de saúde, pretende lançar candidatura à Câmara dos Deputados. Caso eleita, Luana poderá ampliar a presença da família Rocha na política e levar sua experiência no governo estadual para o Congresso Nacional.

Outro nome que deve figurar nas eleições de 2026 é Sandro Rocha, irmão do governador e atual diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran). Com sua gestão marcada por ações voltadas para a modernização e eficiência dos serviços do órgão, Sandro almeja uma vaga como deputado estadual, reforçando o compromisso familiar com a política local.

O projeto político da família Rocha busca garantir a continuidade do trabalho iniciado por Marcos Rocha em Rondônia, ampliando sua atuação tanto no estado quanto em nível federal. O governador tem ressaltado a importância de manter políticas que priorizem desenvolvimento econômico, infraestrutura e a melhoria da qualidade de vida dos rondonienses.