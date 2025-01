O programa “Aliança pela Vida, Moradia Segura”, deflagrado no final de 2024 pelo Governo de Rondônia, inicia 2025 com o objetivo de acabar com o domínio do crime nos residenciais populares da capital.

A iniciativa foi autorizada pelo governador Marcos Rocha (UNIÃO) e integra ações permanentes de segurança pública e proteção social, com a participação de diversas instituições estaduais.

O programa envolve a atuação conjunta de órgãos como a Polícia Civil, Polícia Militar, Politec, Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), Ministério Público de Rondônia (MPRO), Defensoria Pública, Tribunal de Justiça (TJ-RO), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas (MPC). Cada órgão desempenha um papel essencial na estratégia de ocupação e restauração da ordem nos condomínios.

Atuação Integrada no “Morar Melhor”

Polícia Militar (PM): Realiza a ocupação territorial permanente e atua no combate direto aos grupos criminosos, devolvendo os apartamentos invadidos aos verdadeiros proprietários.

Polícia Civil (PC): Trabalha na identificação, localização e prisão dos criminosos que controlavam as áreas, assegurando a aplicação da justiça.

Politec: Contribui com perícias e levantamentos técnicos para fortalecer as investigações criminais.

Corpo de Bombeiros Militar (CBM): Garante a segurança contra incêndios e emergências nos condomínios ocupados.

Sejus: Implementa medidas de ressocialização para infratores e apoio ao sistema penitenciário.

Ministério Público (MP): Atua no acompanhamento jurídico das ações e no combate à criminalidade organizada.

Defensoria Pública: Oferece assistência jurídica fixa aos moradores do condomínio, garantindo acesso aos direitos fundamentais.

Tribunal de Justiça (TJ-RO): Agiliza processos judiciais relacionados aos crimes cometidos nas áreas ocupadas.

Seas: Desenvolve programas sociais para reestabelecer o bem-estar da comunidade local.

MPC: Fiscaliza a execução do programa e garante a aplicação correta dos recursos públicos.

Os condomínios criados pelo Governo Federal, como o Morar Melhor, se tornaram em muitos estados redutos de facções criminosas. Em Porto Velho, o programa busca devolver a dignidade aos moradores, antes acuados e ameaçados por traficantes e outros delinquentes.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Braguim, destacou: “Estamos combatendo os grupos criminosos e devolvendo os apartamentos aos verdadeiros proprietários, resgatando a dignidade e restabelecendo a paz e a ordem.”

Já o secretário de segurança, coronel Vital, reforçou: “Não pouparemos esforços para levar a paz que a sociedade tanto busca. Utilizaremos todos os meios legais necessários para alcançar esse objetivo.”

O diretor-geral da Polícia Civil, delegado Samir, afirmou que os criminosos já foram identificados e serão localizados e presos onde quer que estejam.

O vice-governador Sérgio Gonçalves declarou que a iniciativa deverá servir de modelo para governos futuros. “Essa medida precisa ser mantida como política pública permanente.”

O governador Marcos Rocha finalizou dizendo: “As Polícias estaduais estão cumprindo seus papéis constitucionais com firmeza, garantindo a manutenção da lei e da ordem.”