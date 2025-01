A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia iniciou o ano de 2025 com 11 atividades de fiscalização de trânsito realizadas durante os plantões ordinários das equipes lotadas nas Delegacias, NPFs e Grupos Especializados.

Com comandos específicos de fiscalização de excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e cinema rodoviário com educação para o trânsito, 83 policiais atingiram 826 pessoas durante as últimas horas do ano de 2024 e as primeiras 12 horas do ano de 2025.

E neste período, apenas 2 acidentes foram registrados nos quase 2 mil km¹ de rodovia federal que atravessam todo o estado de Rondônia. Uma ação que colaborou – e muito – com tais números, foram os quase 420 testes de alcoolemia realizados em abordagens.

Com fiscalizações dirigidas, a PRF busca conscientizar os condutores e demais usuários da via a importância do fiel cumprimento das leis de trânsito de nosso país. Conforme apontado em diversos estudos, a maior parte dos acidentes que ocorrem nas rodovias federais brasileiras são causadas por falhas humanas, geralmente associadas ao descumprimento objetivo das regras de trânsito, como as do respeito ao limite de velocidade, cuidados ao acessar a via e ausência de reação dos condutores.

Além disso, sem deixar de cumprir sua função constitucional de cuidado do trânsito, foram realizadas 259 autuações de fiscalização em veículos, sendo que grande parte dessas autuações se deram em razão de problemas de mau uso ou péssimas de condições para o uso dos equipamentos obrigatórios.

Vale lembrar também que a PRF continua a executar breves “palestras” de combate à violência doméstica contra as mulheres e a exploração sexual e o abuso infantil, que são as campanhas mais importantes de Direitos Humanos desenvolvidas pela regional.