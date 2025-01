A Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do 3º Batalhão de Polícia Militar, apresentou os resultados de suas operações realizadas em Vilhena e região durante o ano de 2024.

APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS

O reforço no policiamento ostensivo resultou na apreensão de 149 armas de fogo e 1829 munições, retiradas de circulação e contribuindo para a redução da violência na região. Além disso, foram registradas 451 ocorrências de apreensão de drogas, totalizando aproximadamente 650 kg de entorpecentes, intensificando o combate ao tráfico.

RECAPTURA DE FORAGIDOS E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS

Durante o ano, a PMRO localizou e deteve 227 foragidos da justiça em abordagens e operações. Paralelamente, foram recuperados 141 veículos com registro de furto ou roubo, devolvendo segurança e patrimônio à população.

ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS E TRÂNSITO

No total, a corporação respondeu a 11.774 solicitações recebidas pelo 190, reforçando o compromisso de proximidade com a comunidade. No trânsito, foram atendidos 1.213 acidentes, ressaltando a importância de ações preventivas e educativas no setor.

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA E TRANQUILIDADE DA POPULAÇÃO

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Rondônia atua com dedicação e eficiência, cumprindo sua missão de proteger os cidadãos de Vilhena e região. O trabalho contínuo dos profissionais da corporação demonstra um compromisso firme em oferecer mais segurança e qualidade de vida para a comunidade.

PRÓXIMOS PASSOS

A Polícia Militar reafirma seu compromisso em atuar de forma estratégica e intensiva no enfrentamento à criminalidade, assegurando a tranquilidade da população e a proteção de seus bens.