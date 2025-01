Em cerimônia marcada por emoção e discursos de compromisso, o prefeito eleito de Cabixi, Silvano Almeida, tomou posse ao lado do vice-prefeito, Fábio Matos.

Durante seus pronunciamentos, ambos reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento do município e agradeceram o apoio recebido ao longo da campanha eleitoral.

Silvano destacou sua determinação em implementar as propostas apresentadas à população e garantiu que sua administração será marcada por dedicação total às demandas da cidade. “Nosso objetivo é trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida dos cabixienses e construir um futuro promissor para todos”, afirmou o prefeito em seu discurso.

Com a posse oficializada, Silvano Almeida e sua equipe iniciam os trabalhos com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas no plano de governo. Entre as prioridades estão melhorias na saúde, educação, infraestrutura e o fortalecimento do setor agrícola, considerado um dos pilares da economia local.

Como parte das ações iniciais da nova gestão, Silvano anunciou os nomes que comporão o secretariado do município. A equipe reúne profissionais com vasta experiência em suas áreas de atuação, refletindo o compromisso da administração em garantir eficiência e resultados positivos.

Adilson Fagundes (Saúde), Joel Maurício (Educação), Edegar Zolinger (Agricultura), Valmir Mackowiak (Planejamento), Evaldo Zolinger (Obras), Evandro Soligo (Agricultura – adjunto).

A Secretaria de Assistência Social, atualmente sob liderança de um secretário interino, terá o nome de seu titular anunciado em breve.