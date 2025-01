O deputado federal Lúcio Mosquini participou, no dia 1º de janeiro, de três importantes cerimônias de posse de prefeitos e vereadores em Rondônia.

A agenda começou logo pela manhã no município de Vale do Anari, passando por Jaru no período da tarde e finalizando à noite em Ouro Preto do Oeste.

Compromisso com Vale do Anari

A primeira parada do dia foi em Vale do Anari, onde Lúcio Mosquini acompanhou a posse do novo prefeito Cleone Lima. Durante seu discurso, o deputado destacou seu compromisso com o município, colocando novamente seu mandato à disposição para atender às necessidades locais. “Das 52 posses que eu poderia estar presente hoje, escolhi vir a Anari porque gosto, amo e sei da importância desse município para a nossa região”, afirmou.

Participação histórica em Jaru

À tarde, Mosquini esteve em sua cidade, Jaru, para prestigiar a posse do prefeito Jeverson Lima e do vice-prefeito Grécio Benedito, bem como o encerramento da gestão do prefeito João Gonçalves Júnior, marcada por avanços significativos. O deputado parabenizou o trabalho realizado por João Gonçalves e garantiu que seguirá ao lado de Jeverson e Grécio, ajudando no novo mandato. “Assim como ombreei junto com o prefeito João, estou pronto para trabalhar lado a lado com Jeverson e Grécio por mais conquistas para Jaru”, declarou.

Presença marcante em Ouro Preto do Oeste

À noite, Lúcio Mosquini encerrou sua agenda em Ouro Preto do Oeste, acompanhando a posse do prefeito Alex Testoni, de quem é grande amigo. O deputado destacou seu papel como o parlamentar que mais destina recursos para o município e reafirmou seu compromisso de continuar lutando em benefício da população de Ouro Preto.

Apoio constante aos municípios

Ao longo das cerimônias, Mosquini reforçou seu papel como um deputado atuante, comprometido em colaborar com os gestores municipais para impulsionar o desenvolvimento de Rondônia. Sua presença nas posses é uma demonstração clara de sua proximidade e apoio às lideranças locais.

Mosquini encerrou o dia reafirmando seu desejo de continuar servindo a cada município de Rondônia com recursos, projetos e iniciativas que promovam melhorias efetivas para a população.

