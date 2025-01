A declaração da ex-prefeita Sheila Mosso, ao deixar o mandato, gerou controvérsia no município de Chupinguaia. Ela mostrou documentos e afirmou que deixou mais de R$ 30 milhões no caixa da prefeitura à nova gestão (leia mais AQUI).

Entretanto, Wesley Araújo, atual prefeito do Município, usou as redes sociais para contestar a declaração da ex-mandatária, dizendo que os tais R$ 30 milhões estão comprometidos, chamando a ex-gestão de ineficiente.

Em vídeo, Wesley disse que a prefeitura tem saldo de R$ 30 milhões, mas a dívida reconhecida, que deve ser paga imediatamente, é de R$ 11,7 milhões; mais R$ 10 milhões de convênios vinculados. Afirmou que os prédios públicos estão deteriorados, principalmente a prefeitura, CRAS, Centro do Idoso. “Ou seja, pegamos uma prefeitura com R$ 30 milhões na conta, mas esse valor está comprometido. Significa que a gestão anterior foi ineficiente”, analisa.

Contudo, Sheila também rebateu as declarações de Araújo, explicando a questão contábil do Município. “Os precatórios são de servidores municipais que entraram na justiça sobre auxílio de transporte que não recebiam. Em nosso mandato, regularizamos e começamos a pagar a Lei do Auxílio Transporte. Esses precatórios estão com vencimento em 2025. Com relação aos convênios, estão em contas para serem executados com processos licitados e com ordem de serviço. Recursos vinculados estão em conta para serem executados com várias despesas 2025. O município não para de arrecadar e continua recebendo recursos”, afirmou a ex-mandatária.

>>> CONFIRA, ABAIXO, O VÍDEO DIVULGADO POR WESLEY: