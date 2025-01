O deputado estadual Ezequiel Neiva esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, nesta sexta-feira (3), acompanhado do filho Wiveslando Neiva, para detalhar ações realizadas em prol da região do Cone Sul e comentar seus planos políticos para 2025.

Ezequiel destacou que, em 2024, foram investidos mais de R$ 20 milhões no Cone Sul.

Para Vilhena, o deputado viabilizou R$ 4 milhões destinados a cirurgias eletivas que estavam pendentes há décadas, além de recursos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A estrutura recebeu móveis novos, como camas hospitalares, cadeiras de hidratação, televisores e computadores, totalizando R$ 300 mil.

Ele também apontou avanços em infraestrutura, com R$ 2 milhões para asfaltamento e drenagem na Cidade da União, e mais R$ 1,3 milhão direcionado ao asfaltamento da UCTR. Na estrada da Resina, foram instalados 11 tubos para melhorias na trafegabilidade.

Além disso, R$ 3 milhões foram destinados para uma ponte no Rio Escondido, em Colorado do Oeste, e R$ 2,2 milhões para uma ponte de concreto no Rio Colombiana. Para a educação, destacou o empenho de R$ 2,2 milhões para lousas digitais e R$ 1,6 milhão para notebooks na rede municipal.

O deputado enfatizou os esforços para reduzir a fila de cirurgias eletivas, como as de joelho e vesícula, e garantir recursos adicionais para a educação básica, incluindo a distribuição de lousas digitais e notebooks para professores.

Ezequiel comentou o sucesso nas eleições municipais no Cone Sul, com seis prefeitos eleitos em sete disputas apoiadas por ele. O deputado também anunciou sua intenção de concorrer a uma vaga na Câmara Federal em 2025, enquanto seu filho, Wiveslando, planeja disputar o cargo de deputado estadual.

Sobre a candidatura federal, Ezequiel destacou a importância de representar o Cone Sul no Congresso Nacional, região que enfrenta desafios em infraestrutura e saúde. Ele também apontou o entusiasmo de Wiveslando pela política, destacando que o jovem já possui experiência significativa, tendo conquistado 11 mil votos em sua primeira candidatura.

Ezequiel finalizou reafirmando seu compromisso com o Cone Sul, enfatizando que continuará trabalhando para trazer recursos e melhorias à região. Ele acredita que tanto sua candidatura federal quanto a estadual de seu filho serão fundamentais para garantir representatividade e avanços nas áreas prioritárias para a população.