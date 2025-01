No dia 1º de janeiro de 2025, a prefeita reeleita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, tomou posse em cerimônia realizada no Centro de Eventos Paula Leite Ribeiro.

Durante seu discurso, a gestora destacou as conquistas alcançadas em seu primeiro mandato, expressou gratidão aos colaboradores e reforçou o compromisso de continuar trabalhando pelo progresso do município.

Valéria enfatizou a importância da equipe administrativa, incluindo secretários e funcionários, que, segundo ela, “colocam a mão na massa” e são fundamentais para a execução das ações e projetos municipais. A prefeita também agradeceu à população de Pimenteiras pelo apoio e pela expressiva votação que garantiu sua reeleição, reafirmando que a confiança depositada reflete o resultado de um trabalho bem-sucedido nos últimos quatro anos.

Entre as realizações mencionadas, Valéria destacou avanços significativos nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Um dos marcos da gestão foi a pavimentação de 3.340 metros de asfalto, após mais de uma década sem obras desse tipo no município. Ela também elogiou o vice-prefeito, Rafael Souza, ressaltando sua visão inovadora e a parceria para continuar promovendo melhorias em Pimenteiras.

A prefeita aproveitou a ocasião para parabenizar a Câmara de Vereadores pelo trabalho realizado no último biênio, reconhecendo a dedicação de todos os parlamentares, incluindo aqueles que participaram do processo eleitoral, independentemente do resultado. Valéria afirmou que sua reeleição não significa acomodação, mas um incentivo para deixar um legado ainda mais significativo para o município e para seu sucessor.