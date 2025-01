Buscando atender uma das principais demandas dos moradores de Theobroma (RO), o senador Jaime Bagattoli (PL) destinou, no final do último ano, uma emenda no valor de R$ 900 mil para o custeio da saúde do município. A emenda, em questão, já está nos cofres da Prefeitura para uso em 2025.

“Um valor dessa ordem fará toda a diferença na saúde de Theobroma, principalmente na saúde básica que como sabemos precisa de todo o recurso possível. Fortalecer a saúde básica é prevenir que alta e média complexidade fiquem sobrecarregadas lá na frente. Por isso, parabenizo, desde já, a Prefeitura e toda a Secretaria de Saúde que farão a devida aplicação desse valor em prol do povo”, afirmou o senador.

Com o valor na conta, a Prefeitura já anunciou, por meio do prefeito Gilliard Gomes, que o valor deve ajudar no custeio das despesas em 2025 e na aquisição de medicamentos e insumos.

Só no ano de 2024, o senador Bagattoli destinou mais de R$ 40 milhões em emendas para a saúde dos municípios de Rondônia.