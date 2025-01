Na noite da última sexta-feira, 3 de janeiro, a guarnição da Patrulha Reforço foi acionada após o registro de um furto de um veículo VW Gol, cor vinho, com placas ARP-2400 de Vilhena.

Durante o patrulhamento, diversas buscas foram realizadas em veículos com características semelhantes. Por volta das 22h, o automóvel mencionado foi localizado na Rua 739, próximo à esquina com a Avenida Celso Mazutti, no bairro Bodanese.

O veículo estava destravado e com a chave de ignição ainda no contato. Diante disso, os policiais encaminharam o carro ao pátio da Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada para as providências legais.

Enquanto o registro era realizado, uma pessoa que se identificou como Amanda teria entrado em contato com o proprietário do veículo por telefone. Durante a ligação, a suspeita tentou chantagear a vítima, exigindo o pagamento de um resgate para a devolução do automóvel.

As autoridades investigam o caso para identificar os responsáveis pelo furto e pela tentativa de extorsão.