A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, durante o último final de semana (dias 04 e 05 de janeiro), realizou o cumprimento de 6 (seis) mandados de prisão ao longo das 48 horas de serviço ostensivo operacional prestados no estado.

Durante o mês de janeiro, a PRF em todo Brasil intensifica suas ações de fiscalização de trânsito buscando conscientizar os motoristas da importância das escolhas assertivas de condutas de direção defensiva por parte dos condutores, principais responsáveis (hoje) pelos acidentes de maior gravidade no trânsito nacional.

Sob a égide da Operação “Rodovida”, realizando comandos específicos de fiscalização de trânsito e ações educativas, os agentes da PRF realizaram o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um homem de 39 anos em Vilhena, duas mulheres (43 e 22 anos) por tráfico de drogas em Ariquemes, dois homens (40 e 26 anos) em Porto Velho (o mais novo também por tráfico de drogas) e de um homem de 48 anos em Itapuã do Oeste.

Além disso, durante o final de semana, foram realizados 489 testes de alcoolemia, resultando na prisão de dois motoristas que conduziam seus veículos embriagados, colocando suas próprias vidas – bem como as de terceiros – em risco devido a prática dessas condutas ilegais.

Esses números revelam a importância da fiscalização de trânsito para as atividades da PRF, que tem como base o fiel cumprimento da Lei (em especial o CTB e as resoluções do CONTRAN), como porta de entrada no combate ao crime em região de fronteiras.

Além disso, vale destacar que no Brasil, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, há mais de 370 mil mandados de prisão em aberto a serem cumpridos.