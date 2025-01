Um acidente envolvendo uma canoa ocorreu na tarde desta segunda-feira, 6 de janeiro, no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste, resultando no desaparecimento de um homem.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi identificada como Edmar Malacarne, morador de Pimenteiras. Ele estava na embarcação acompanhado de um amigo, quando a canoa, que era puxada por uma voadeira, acabou afundando.

O amigo conseguiu emergir e foi resgatado, mas Edmar desapareceu nas águas.

O Corpo de Bombeiros de Cerejeiras está no local realizando buscas, com o apoio de moradores da região, na tentativa de localizar a vítima. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vilhena também foram acionados para reforçar os esforços de busca.