A Polícia Federal n(PF) tem registrado um aumento significativo nos golpes envolvendo sites falsos de emissão de passaportes, colocando em risco os dados pessoais de muitos cidadãos.

A Administração Central da Polícia Federal em Brasília está implementando as ações necessárias em parceria com a empresa Google para eliminar e reduzir a quantidade de sites fraudulentos que estão se espalhando. As denúncias relacionadas a essa prática criminosa podem ser registradas junto à Polícia Civil, considerando o delito de estelionato.

“Para combater esse crime, precisamos do apoio de vocês, jornalistas que desempenham uma função fundamental, assegurando que as informações cheguem a todos de maneira clara e ágil, ampliando assim o alcance dessas informações. Contamos com o apoio e agradecemos imensamente pela parceria e pelo compromisso em informar e proteger nossa comunidade!”, disse a PF, em comunicado enviado aos veículos de comunicação do país.