A empresa onde trabalhava decidiu criar uma nova firma, para explorar um novo negócio. Os funcionários foram convidados a sugerir um nome para ela. Minha sugestão não foi aceita.

Passados alguns dias e falando com um diretor, ele me perguntou qual havia sido minha sugestão? Respondi “Alvorada”!. E complementei: imaginei um dia nascendo; o sol despontava no horizonte; a paisagem era linda e serena; os pássaros cantavam e saltitavam; a natureza era formosa e cheia de vida; no céu havia um colorido arco-iris… Voltando-se para mim o diretor disse: Gostei. É isso mesmo. Aprovo esse nome…

Estamos iniciando o ano de 2025, o qual nos chega como presente divino, repleto de oportunidades e perspectivas a serem exploradas! Convido o amigo leitor/a a ter a mesma visão; a sonhar belos sonhos; a projetar o futuro com esperança; a amordaçar todas as idéias e pensamentos pessimistas e negativas. Afinal, tudo está para acontecer.

Os jornais noticiaram que 2024 foi o ano em que nosso país recebeu o maior número de turistas de todos os tempos, com 6,6 milhões de pessoas! Isso é ótimo. Permito-me lembrá-lo de que: É Verão . . . Alegre-se ! Curta-o !

Recomendo que você acolha bem os ilustres e gentis visitantes. Teremos a honra de recebê-los; a honra de acolhê-los; a honra de hospedá-los; e a oportunidade de satisfazê-los. Isso deve ser uma expressão natural de nossa educação. Gentileza e hospitalidade estão no DNA dos brasileiros/as.

Nosso país já agora está recebendo milhares de pessoas, concentradas de sul a norte, da costa brasileira, provenientes de todos os lugares do mundo. Está previsto um número enorme de co-irmãos argentinos com suas famílias, depois de um ano de profundas transformações politicas, sociais e econômicas. A moeda deles está forte e o real está enfraquecido, diminuindo os custos de viagem, transporte etc.

São pessoas como nós, em busca de descanso, praias, refrigério, alimentação, lazer e segurança. Santa Catarina já está tendo um fluxo intenso de pessoas e veículos. Não sei se o estado está preparado para receber um contingente tão grande de visitantes.

SEJAM TODOS MUITO BEM-VINDOS, QUERIDOS VISITANTES ! ! !

Acolha com respeito a todos; disponha-se a ajudá-los, sendo prestativo. Faça novas amizades. Eles deixarão aqui parte de suas poupanças. Este é o tempo de causar uma boa impressão, exercitando apreço, estima, cortesia, distinção, honraria e grandeza de espírito. Pense nisso enquanto lhes digo até amanhã.