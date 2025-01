No final da tarde desta terça-feira, 7, o Corpo de Bombeiros de Cerejeiras e Vilhena, com o apoio da população, localizou o corpo de Edmar Malacarne, de 38 anos.

Ele estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira, 6, após um acidente envolvendo um barco e uma canoa no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o corpo da vítima foi encontrado a cerca de 300 metros do local do incidente.

Um amigo de Edmar, que estava com ele no momento do ocorrido, relatou ao Extra de Rondônia: “De frente ao porto tem uns acampamentos, e ele pediu minha ajuda para buscar uma canoa de madeira. Fui com ele, colocamos a canoa em cima do barco, mas no meio do rio o barco afundou. Eu saí nadando para a margem, mas ele não sabia nadar e se afogou.”

O corpo de Edmar foi removido pela funerária de plantão e será submetido a necropsia em Vilhena. Detalhes sobre o velório e o sepultamento ainda serão definidos pela família.