A CBF anunciou alterações significativas no regulamento da Copa do Brasil para a edição de 2025.

A principal mudança é a retirada da vantagem do empate para os clubes visitantes na primeira fase da competição. Agora, em caso de igualdade no tempo regulamentar, a classificação será decidida em cobranças de pênaltis.

Até 2024, equipes dos potes A, B, C e D, melhores ranqueadas no ranking da CBF, jogavam fora de casa e avançavam em caso de empate. Essa regra vigorava há oito edições, mas agora foi substituída, impactando as duas primeiras fases da competição, que continuarão sendo disputadas em jogo único. A partir da terceira fase, os confrontos seguirão o formato de ida e volta.

O presidente da Federação de Futebol de Rondônia, Heitor Costa, elogiou a mudança. Ele destacou que a alteração era uma reivindicação antiga das federações do Norte. “Essa é uma pauta que estamos defendendo há vários anos. Enviamos à CBF pedidos para que avaliasse a possibilidade de alterar o regulamento, que prejudicava os clubes das federações menores, principalmente os da região Norte. Parabéns à CBF e aos clubes, especialmente aos nossos representantes na Copa do Brasil”, declarou.

Outra novidade no regulamento é a liberação para que um jogador possa atuar por mais de um clube durante a competição. A partir de 2025, atletas que jogarem na primeira e segunda fase poderão defender outra equipe na mesma edição. A regra, no entanto, esclarece que o jogador só será considerado “atuante” se efetivamente entrar em campo. Se permanecer no banco de reservas sem ser acionado, estará liberado para atuar por outra equipe, mesmo após as primeiras fases.

A Copa do Brasil de 2025 contará com 80 clubes na disputa. A CBF ainda não divulgou a data para o sorteio dos jogos.