Morreu na madrugada desta terça-feira, 7 de janeiro, Pedro Oliveira, jovem que completava 23 anos no dia de sua morte.

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena desde o dia 1º de janeiro, após sofrer um grave acidente de moto.

Pedro conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer pela Rua Azaleia, no cruzamento com a Avenida Margarida, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra o muro de uma residência.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e o encaminhou em estado grave ao hospital. No dia do acidente, a Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

A morte de Pedro Oliveira gerou comoção entre familiares e amigos, especialmente por ocorrer no mesmo dia em que ele completaria 23 anos.