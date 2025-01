A Prefeitura Municipal de Jaru anunciou a abertura do processo licitatório para a construção do Centro de Hemodiálise e a instalação de uma subestação de energia no município.

O projeto será financiado com recursos destinados pelo deputado federal Lúcio Mosquini, consolidando um grande passo na área da saúde para atender a população.

O edital, publicado em 9 de dezembro de 2024, prevê a contratação de uma empresa especializada em engenharia civil e elétrica. A concorrência será aberta no dia 27 de janeiro de 2025, às 8h, por meio do portal Licitannet (www.licitanet.com.br), com valor máximo estimado de R$ 9.488.869,42.

Importância do projeto e apoios recebidos

A construção do Centro de Hemodiálise é uma conquista que garantirá atendimento especializado para pacientes que dependem desse tipo de tratamento. Atualmente, os pacientes de Jaru precisam se deslocar três vezes por semana até o município de Ariquemes, percorrendo cerca de 100 km de ida e 100 km de volta a cada sessão de hemodiálise, enfrentando desgaste físico, custos e dificuldades logísticas. O deputado federal Lúcio Mosquini, reconhecendo essa necessidade urgente, destinou os recursos para viabilizar a obra.

O projeto nasceu durante a gestão do então prefeito João Gonçalves Júnior, grande apoiador dessa iniciativa. Agora, segue sendo administrado, trabalhado e gerido pelo atual prefeito, Jeverson Lima, que reafirmou o compromisso em concluir essa obra tão importante para a saúde pública de Jaru e região.

Além disso, o projeto conta com o apoio do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, que reafirmou seu compromisso em fortalecer a saúde pública local.

Detalhes do Processo Licitatório

Modalidade: Concorrência pública.

Data de abertura: 27 de janeiro de 2025, às 8h.

Local de realização: Portal Licitannet.

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jaru.

Critério de julgamento: Menor preço global.

A viabilização desse projeto não seria possível sem os esforços do deputado federal Lúcio Mosquini, que mais uma vez demonstra seu compromisso com a população de Jaru e de Rondônia. Essa iniciativa, em conjunto com o apoio das lideranças estaduais e municipais, é um marco na ampliação do acesso à saúde pública e na melhoria da qualidade de vida das famílias da região.