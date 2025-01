Levantamento detalhado de todo o patrimônio oficial, estruturação de equipamentos, pintura, instalação de novos móveis, assinatura de projetos, criação de documentos internos e recebimento de visitas. Assim foi a manhã do primeiro dia de funcionamento do gabinete da vereadora Amanda Areval, embora ainda seja período do recesso parlamentar, e se dedicou em diversas tarefas em preparação ao início dos trabalhos no Legislativo local.

“Estamos aqui desde o fim de semana, na verdade, com meu marido Raimison Areval e nosso parceiro senhor Belinho organizando o espaço, colocação de novos móveis, fazendo limpeza e pintura. Assim já podermos começar os atendimentos nesta segunda-feira, dia 6. E assim foi!”, explica Amanda.

Estiveram no gabinete outros vereadores da nova legislatura, colaboradores da Prefeitura e da Câmara, ex-secretários municipais e também apoiadores da vereadora. A parlamentar revisou todos os registros do patrimônio oficial, conferindo os equipamentos da Câmara que serão passados à sua responsabilidade e de seus assessores. Também foram criados os perfis de acesso para os integrantes do gabinete e feita a integração dos computadores através da rede.

A Diretoria Legislativa também trouxe os primeiros documentos e projetos da Câmara para Amanda assinar, em seus primeiros atos como integrante empossada do legislativo vilhenense. “Em reunião com a equipe, deixamos determinado que amanhã enviaremos ofícios e solicitações a diversos órgãos, autoridades e demais instituições para que nosso trabalho legislativo para elaboração de projetos comece o quanto antes. Temos muitas informações para levantar e muito trabalho a fazer. Não há tempo a perder”, concluiu Amanda.

O horário de atendimento no gabinete de Amanda, em janeiro, será das 8h às 12h. Para mais informações, sugestões e contato com a parlamentar, é possível também enviar e-mail para amandaarevalvilhena@gmail.com.