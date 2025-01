O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, decidiu se posicionar a respeito das ações de fiscalização realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran) nesse município.

Nos primeiros dias de janeiro de 2025, efetivos do órgão estadual realizaram blitz na cidade da “Capital do Café”, o que resultou em alguns veículos apreendidos.

O mandatário municipal utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem ao órgão estadual. “Alô Detran – Janeirão!!! Vamos dar uma trégua para a população, pelo amor de Deus”. Furia também ironizou a situação mostrando um Opala antigo (veja imagem no final da matéria).

Enquanto alguns apoiam a ideia de uma pausa nas fiscalizações, outros defendem a importância da fiscalização para a segurança no trânsito e a ordem pública.

Ao mesmo tempo, internautas divulgaram o vídeo de um posicionamento de Fúria, na tribuna da Assembleia Legislativa, quando exercia o cargo de deputado estadual. Ele questiona o valor das motocicletas apreendidas e sugere que a manutenção de veículos no pátio do Detran não traz benefícios ao Estado, mas sim prejuízos para os cidadãos que dependem desses veículos para trabalhar.

“O Detran está sendo muito bom para leiloar. O leiloeiro sim pode parcelar. Mas o dono da moto não pode nem respirar. Se respirar, tem que pagar. Motocicleta no pátio do Detran não ajuda na geração de emprego e renda de Rondônia. Eu quero uma resposta: qual lucro que uma motocicleta apreendida no pátio do Detran dá ao Estado de Rondônia? Qual é a vantagem do Estado ter uma pátio com mais de 1.500 motocicletas? Senta e negocia com a dívida com o pobre coitado e traga esse veículo de volta. Porque depois esse veículo vira sucata nos pátios e depois vai parar nos leilões. E é comprado a R$ 150,00. Eu falo isso, senhores deputados, porque quando eu arrumava antena parabólica em Cacoal, a única coisa que tinha era uma motocicleta para trabalhar. Não consegui pagar o imposto e ela foi apreendida. E depois eu fui arrumar antena a pé”, disse, na oportunidade (assista AQUI).

