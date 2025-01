O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) destacou a relevância das cooperativas de trabalho, produção de bens e serviços para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.

Segundo dados do Sistema OCB Rondônia, o estado conta com mais de 100 cooperativas nesse setor, que geram emprego e renda para milhares de famílias.

O cooperativismo reúne mais de 290 mil cooperados e emprega diretamente cerca de 4 mil pessoas nos 52 municípios rondonienses. O segmento, que celebra quatro décadas de existência em 2025, teve início em 1984 e ganhou força com o suporte do Sistema OCB/RO, especialmente a partir de 1997. Desde então, a atuação da instituição tem sido essencial para a constituição, orientação e fortalecimento das cooperativas no estado.

“O cooperativismo sempre se destacou pelo envolvimento de pessoas com um objetivo comum: prestar serviços, trabalho e produtos de qualidade, melhorando a vida das famílias e da sociedade produtiva”, afirmou o deputado Coronel Chrisóstomo.

A OCB Rondônia também promove programas e projetos voltados à capacitação e ao desenvolvimento sustentável, por meio do SESCOOP/RO. As iniciativas atendem jovens, adultos e idosos, com ações educativas que incentivam a cultura da cooperação, o bem-estar e a qualidade de vida nas comunidades atendidas.

Para Coronel Chrisóstomo, o fortalecimento das cooperativas é fundamental para dinamizar a economia de Rondônia e ampliar oportunidades para a população. “Todo esse trabalho reflete diretamente na melhoria das condições de vida das pessoas e no crescimento do estado”, concluiu o parlamentar.