A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi desfavorável para os representantes de Rondônia. Sport Genus e Gazin Porto Velho sofreram suas segundas derrotas e estão eliminados da competição.

O Sport Genus foi goleado por 3 a 0 pelo ABC de Natal e agora apenas cumpre tabela contra o Novorizontino na próxima sexta-feira. Já a Gazin Porto Velho, derrotada anteriormente pelo Corinthians por 3 a 0, perdeu para o Santo André por 2 a 0 no Estádio Ramalhão. A Locomotiva encerra sua participação enfrentando o Rio Branco-AC.

Gazin Porto Velho

A Locomotiva enfrentou o Santo André pela segunda rodada do Grupo 27 no Estádio Ramalhão. Os donos da casa dominaram a partida, abrindo o placar ainda no primeiro tempo com Rafael, que aproveitou cruzamento de Paulo Amorim.

Na etapa final, o Santo André ampliou aos 17 minutos com Luiz Henrique. Após erro na saída de bola da Locomotiva, Rafael finalizou de fora da área, garantindo o segundo gol. Com o resultado, o Santo André garantiu sua classificação e eliminou a Gazin Porto Velho.

Eliminada, a Locomotiva joga contra o Rio Branco-AC na sexta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), apenas para cumprir tabela. O Santo André enfrenta o Corinthians no mesmo dia, às 17h, em confronto que define o líder do Grupo 27.

Sport Genus

O Sport Genus entrou em campo pelo Grupo 18 em Votorantim contra o ABC-RN. O time potiguar dominou o jogo e venceu por 3 a 0. Rhyan marcou o primeiro gol aos 16 minutos, em cobrança de falta, e Oziel ampliou, também em bola parada. Rhyan voltou a balançar as redes no final do primeiro tempo, decretando o placar final.

Com o resultado, o ABC ocupa a terceira colocação no grupo, enquanto o Genus, sem pontos ou gols marcados, está matematicamente eliminado da competição. Na última rodada, o Sport Genus enfrentará o Novorizontino na sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), apenas para cumprir tabela. O ABC encara o Votoraty no mesmo dia, às 15h15, em busca de uma possível classificação.