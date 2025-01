Na manhã de terça-feira, 7 de janeiro, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar recuperaram duas motocicletas furtadas de uma autoescola no município de Vilhena.

Dois homens, suspeitos de envolvimento no crime, foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Ocorrência Policial

Por volta das 12h, uma equipe da Polícia Militar foi acionada no distrito de Nova Conquista para atender a uma ocorrência de tentativa de furto em uma lanchonete. O suspeito teria tentado arrombar o estabelecimento ao quebrar uma janela. Com acesso às imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram o autor como um indivíduo conhecido como “D”.

Durante as diligências, os militares avistaram uma motocicleta em atitude suspeita na entrada do distrito, na Linha 01. Após abordagem, confirmaram que o veículo era uma das motos furtadas da Autoescola JM, em Vilhena. O suspeito confessou ter recebido o veículo de outro homem, identificado como “H”, e revelou que o mesmo havia instruído a esconder a moto no distrito até que pudesse ser revendida.

A partir dessas informações, a Central de Operações de Vilhena foi acionada, e equipes policiais foram enviadas ao endereço mencionado por “D”, localizado no bairro Cristo Rei, em Vilhena. No local, os policiais encontraram a segunda motocicleta furtada escondida no quintal de uma residência. Um homem identificado pelas iniciais “L X” estava no local com a chave de ignição da motocicleta pendurada no pescoço.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com os veículos recuperados, à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.