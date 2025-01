A prefeitura de Cacoal deu um importante passo para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida dos moradores da zona rural.

O vice-prefeito Tony Pablo apresentou um projeto piloto de abrigo de ônibus na linha 10, área rural do município, com o objetivo de oferecer conforto e proteção aos usuários do transporte escolar e público.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Tony Pablo explicou que o novo ponto de ônibus foi instalado em uma região estratégica, onde há várias chácaras e muitas famílias, incluindo crianças que precisam esperar os ônibus escolares. Antes da implantação do abrigo, elas ficavam expostas ao sol e à chuva, em condições precárias.

“O projeto busca atender uma demanda emergencial, garantindo que as crianças e moradores da zona rural tenham um local seguro e digno para aguardar o transporte. Isso é parte do nosso compromisso com a gestão compartilhada e com a melhoria da infraestrutura do município”, destacou.

A estrutura conta com cobertura e banco de madeira, oferecendo maior conforto e proteção contra as intempéries. Além de servir como ponto de ônibus, a instalação também poderá ser utilizada como ponto de táxi e mototáxi, ampliando a funcionalidade do espaço.

A gestão municipal, liderada pelo prefeito Adaílton Fúria e pelo vice-prefeito Tony Pablo, planeja expandir o projeto para outras localidades, tanto na área rural quanto na área urbana de Cacoal. Segundo Tony Pablo, o abrigo é apenas o início de uma série de melhorias previstas para a cidade. “Avança Cacoal! Este projeto reflete nossa visão de uma cidade mais humana, eficiente e voltada para atender às necessidades dos nossos munícipes”, finalizou o vice-prefeito.

A iniciativa já recebeu elogios de moradores da região, que enxergam o projeto como um avanço significativo para o bem-estar e a segurança das comunidades rurais.