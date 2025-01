CAFÉ COM O PRESIDENTE DO SICOOB FRONTEIRAS No último dia seis, o presidente CARLOS BIAZI do SICOOB FRONTEIRAS se reuniu de forma presencial na sede e agência de Cacoal/RO, e de forma virtual com os colaboradores de todas as unidades da renomada cooperativa financeira em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para um CAFÉ DA MANHÃ COM O PRESIDENTE, em um momento de sintonia entre os colaboradores e diretoria com a presidência. Na ocasião, um representante de cada unidade teve a oportunidade de falar em nome de toda a equipe, sobre as expectativas e desafios para o novo ano. Sobre as metas para 2025, as palavras e ações que mais se destacaram durante o café foram: cooperação, responsabilidade, determinação, dedicação, foco, planejamento, estratégia, energia, disposição, persistência, resiliência, disciplina, novas atitudes e muita ação. No final do ano 2024, durante o “CAFÉ COM O PRESIDENTE” colaboradores e diretoria interagiram bastante, buscando evoluir ainda mais, através da troca de experiências, vivências e conhecimento. Além da interação entre presidência e colaboradores, presentes foram entregues e o que mais chamou a atenção e caiu no gosto imediato dos colaboradores foi uma mala de viagem personalizada, com as cores e identificação visual do SICOOB FRONTEIRAS. “Nós queremos que todos os nossos colaboradores se sintam queridos e tenham a convicção de que dentro do SICOOB FRONTEIRAS eles podem sempre alçar voos maiores”, concluiu o presidente Carlos Biazi. Nas fotos o presidente Carlos Biazi no Café da Manhã presencial na agência de Cacoal, e ainda com os diretores de Administração Tiago Zandoná e de Negócios Rosilaine Repiso, e na terceira foto, parte dos colaboradores da agência de Cacoal com sua mala personalizada SICOOB FRONTEIRAS.

REVISTA MARISA LINHARES – SICOOB FRONTEIRAS Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o gerente EDVALDO RODRIGUES da agência de Cacoal/RO, do SICOOB FRONTEIRAS.

COMPRAS NA CASA & DECORAÇÃO Registrei em dia de compras na moderna e elegante CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, a empresária ODINÉIA BISCONSIN da empresa GRUPOCAL Construções e Incorporações.

REVISTA MARISA LINHARES – CASA & DECORAÇÃO Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário WENDER GARCIA sócio proprietário da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia.

EQUIPE DE VENDAS – CONCESSIONÁRIAS PSV CACOAL Na foto de final de ano, parte da atenciosa e capacitada equipe de vendas das concessionárias PSV CACOAL – CITRÖEN / GWM / PEUGEOT do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. Na foto Deywysson Valentin, Pedro Biazate, a gestora de vendas Kawanny Camargo, Lukas Prado, Meliane Vitorino e André Dotto Pacheco.

FAMÍLIA NA CONFRATERNIZAÇÃO DA PSV Registrei na tradicional Confraternização de Final de Ano das concessionárias PSV CACOAL e PSV ROLIM DE MOURA comandadas pela empresária Poliana Miranda do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, o secretário de vendas Gabriel Mendes da PSV, com a tia materna Clarice Mendes e os primos Arthur e Eduardo Mendes.

REVISTA MARISA LINHARES – MÉTODO KUMON Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a empresária ANA CLAÚDIA TAKAHASHI BIANCHINI Orientadora em Matemática, Português e Inglês do método KUMON franqueada na Unidade de Cacoal/RO. O KUMON foi criado em 1954 pelo professor TORU KUMON.

REVISTA MARISA LINHARES – Distribuidora FRIOS CACOAL Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para o empresário EDUARDO SEPP da FRIOS CACOAL Distribuidora de produtos AURORA empresa com sede em Cacoal/RO, que entre outras excelentes marcas, dispõe hoje, cerca de 800 produtos à disposição do exigente mercado. A empresa possui frota própria, com distribuição em torno de 47 cidades no estado de Rondônia.

REVISTA MARISA LINHARES – HOKEN Especialista em Purificadores de Água Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a empresária LUZIA MENDES da HOKEN Especialista em Purificadores de Água empresa em atividade há 25 ANOS em Cacoal/RO, que atende em Rondônia e Acre. A HOKEN tem como propósito proporcionar acesso à uma água de composição natural, perfeita, pura, mineralizada e com poder alcalinizante levando saúde ao maior número possível de pessoas, atualmente com uma nova modalidade de negócios que é a AQUATERIA com FRDA, que vem a ser franqueados de desenvolvimento de área, com novos produtos de gaseificador de água, que adiciona gás na água. Tecnologias novas, como ozônio infravermelho longo e imãs de terras raras. A AQUATERIA presta serviço para purificadores de outras multimarcas.

REVISTA MARISA LINHARES – DECORCOLORS Entreguei a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial com os homenageados do TROFÉU CACAU DE OURO 2024 para a empresária e designer de interiores KEITY MAIA franqueada da DECORCOLORS em Cacoal/RO, uma das maiores empresas do setor de decoração, especializada em tintas especiais e cimentos queimados, e pedras naturais, além de pisos drenante e iluminação com as melhores marcas do mercado.

ASSDACO COM NOVAS CAMPANHAS – PREVENÇÃO AO CÂNCER Referência na realização de campanhas de prevenção ao câncer em Rondônia, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) inicia 2025 já se programando para a realização de novas campanhas em diversos municípios que compõem a chamada 2ª Macro Região de saúde no estado. A presidente VERA BIANCHINI destacou que “Esta é a missão da ASSDACO como entidade comprometida em lutar pelo tratamento do câncer na Macro II de saúde e garantir o acesso aos exames preventivos aos homens e mulheres de Rondônia”. Neste novo ano, as obras do tão sonhado CENTRO DE DIAGNÓSTICO da ASSDACO em terreno próprio no antigo estacionamento da Assdaco, com área total de 49.350,00 m², já estão em ritmo acelerado, após conseguir com muito luta recursos na ordem de R$5 milhões assegurados por meio de emenda coletiva de 20 deputados estaduais, liderada por CIRONE DEIRÓ.A edificação contará com um total de 928,52 m² de área construída e contemplará, em bloco único, os serviços de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Endoscopia e Colonoscopia, Mamografia, Densitometria, Ultrassonografia e ainda três consultórios médicos, Laboratório, Sala de Fisioterapia e outros departamentos.