Uma discussão entre dois homens terminou em homicídio na noite de quarta-feira, 8, em uma residência localizada na Avenida 23, em Chupinguaia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada como Evandro Pereira da Silva, de 56 anos, estava na casa em companhia de três colegas.

Durante a noite, Evandro entrou em discussão com M.M.F.A., de 42 anos, por um motivo ainda não esclarecido. A situação escalou para uma luta corporal, na qual Evandro teria atacado M., com uma faca, causando ferimentos no pescoço.

Os colegas separaram os envolvidos, e M., deixou o local. No entanto, algum tempo depois, ele retornou armado com uma arma, provavelmente espingarda de pressão adaptada para calibre .22 e disparou contra Evandro. A vítima foi atingida por dois tiros, um no rosto e outro no abdômen, vindo a óbito no local.

A Polícia Militar foi acionada apenas na manhã desta quinta-feira, 9, por volta das 6h30, pelo proprietário da residência.

O local foi isolado para os trabalhos da perícia, e o corpo de Evandro foi liberado posteriormente para a funerária Bom Pastor, que ficou responsável pela remoção, velório e sepultamento.