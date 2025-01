Comprometida com a cidade que escolheu para viver, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) confirmou o envio de mais de R$ 15 milhões para investir em Porto Velho.

Em seu segundo ano de mandato, o compromisso assumido de zelar pelas pessoas tem sido real, pois foram aplicados em áreas como saúde, educação, agricultura, turismo e obras.

O setor da saúde, o mais demandado nas gestões municipais, foi contemplado com mais de R$ 6 milhões em recursos públicos. O montante, através da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU), foi usado para a aquisição de equipamentos à sala de reanimação neonatal do Centro Obstétrico do Hospital de Base, compra de aparelho de ultrassom, gerador bipolar para cirurgias urológicas, caminhão baú (leito), veículo (tipo furgão), lancha aquaviária, computadores, além de ambulâncias (tipo B), entre outros.

“Há uma urgência de suporte constante ao trabalho dos profissionais de saúde e à manutenção e investimentos em equipamentos que contribuem para a vida das pessoas, e é por isso que estamos trabalhando como representante do povo”, observou Ieda Chaves.

Esporte, Cultura e Lazer

Além dos cuidados e bem-estar, Ieda Chaves também fez investimentos em setores importantes, intermediados via Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL). Ao todo, foram aplicados mais de R$ 2,5 milhões, beneficiando diversas entidades (Quadrilha A Roça é Nossa, por exemplo).

Também receberam aporte financeiro à organização do Arraial Flor do Maracujá e Feira Agropecuária de Porto Velho (EXPOVEL). Na área do esporte, ainda foram feitos investimentos em materiais esportivos, cursos de artesanatos diversos, no Rodeio-Show (EXPOJAP), show do Dia das Crianças, na compra de equipamentos de som, iluminação, música e informática.

Reforços estratégicos na Educação

Com foco na educação e em questões estruturantes, Ieda Chaves também destinou mais de R$ 3,6 milhões para iniciativas em Rondônia. No setor da educação, a parlamentar investiu mais de R$ 1,4 milhão na compra de tênis (para compor kit escolar) para alunos da rede municipal, garantindo que todos tenham acesso a materiais de qualidade.

Já a Escola Santa Marcelina Marcelo Cândia recebeu a reforma no telhado, enquanto o Instituto Municipal de Educação Engenheiro Francisco Erse e a Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO) foram equipados com materiais permanentes.

Mais repasses

Em relação às questões estruturais na cidade, a deputada destinou mais de R$ 1,1 milhão para obras de reforma da Praça do Guajará, construção da Rota dos Arigós e da Padaria Solidária e da galeria pluvial no entorno da Associação São Tiago Maior.

Outro contemplado, foi o Projeto Unidade Demonstrativa de Aprendizagem em Manejo Ambiental (UDAMA) da Associação do Observatório Socioambiental, localizado no distrito de Nova Mutum, foi ampliado, incentivando práticas mais sustentáveis aos moradores.

Além disso, para facilitar o atendimento à população, foram entregues três veículos, sendo para a Coordenadoria da Mulher e as Associações Voluntária de Combate ao Câncer e São Tiago Maior, que tiveram o transporte para a realização de atividades sociais e de pacientes facilitados.

Os recursos foram aplicados através das Secretarias de Estado da Educação (SEDUC), Obras e Serviços Públicos (SEOSP), Agricultura (SEAGRI) e Assistência e Desenvolvimento Social (SEAS).

Segurança e empreendedorismo

Na Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (SESDEC) foram aplicados mais de R$ 1 milhão na contratação de profissionais à Sala Humanizada (Rede Lilás), pagamento de diárias para agentes de segurança, materiais permanentes e de consumo, entre outros. Já com a Superintendência Estadual de Turismo (SETUR) o investimento foi de R$ 72,5 mil para ampliar o projeto “Giro Empreendedor”.