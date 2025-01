Uma mulher, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi esfaqueada na madrugada desta quinta-feira, 9 de janeiro, em Vilhena, e morreu após dar entrada no Hospital Regional.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o crime ocorreu nas proximidades do Rio Piracolino.

Segundo relatos iniciais, o suspeito desferiu vários golpes de faca na vítima e fugiu do local logo em seguida. Até o momento, ele não foi localizado pela polícia.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao chegar na unidade de saúde.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do feminicídio e localizar o autor do crime.