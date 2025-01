A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena divulgou nesta semana os dados epidemiológicos atualizados sobre a COVID-19.

Em 2024, o município notificou 1.832 casos suspeitos, dos quais 484 foram confirmados e 1.348 descartados.

Comparativamente, no ano de 2023, os números foram mais expressivos, com 4.478 notificações, 601 casos confirmados e 3.877 descartados.

Já no início de 2025, com dados parciais de janeiro, foram notificados 83 casos, dos quais 25 foram confirmados e 58 descartados. Com base nessa análise histórica, a média mensal de casos confirmados foi de 40,25 em 2023 e de 40,33 em 2024, indicando estabilidade nos números e ausência de surtos atualmente no município.

Embora não haja motivo para alarme, a população deve se manter vigilante em relação a sintomas gripais, como febre, tosse, dor de garganta, cansaço, dificuldade para respirar e dores no corpo. Caso apresente algum desses sintomas, é fundamental procurar a Unidade Básica de Saúde da sua área para avaliação.

AÇÕES PREVENTIVAS

A Prefeitura reforça a importância de medidas preventivas para evitar a disseminação de doenças respiratórias: utilize máscaras em ambientes fechados ou com aglomeração, mantenha as mãos limpas, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool em gel e evite contato próximo com pessoas doentes.

ESTOQUE DE VACINAS DISPONÍVEL

Com o aumento da sazonalidade de doenças respiratórias nos meses de fevereiro e março, a vacinação continua sendo a principal estratégia para proteção. O município de Vilhena dispõe de um estoque superior a 38 mil doses de vacinas contra a Gripe e COVID.

A Secretaria de Saúde ressalta que é fundamental que todos completem o esquema vacinal e mantenham suas doses de reforço em dia. “Com a vacina disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde, não há motivo para deixar de se proteger. A imunização é a melhor forma de cuidar de si mesmo e de quem você ama”, enfatizou o Secretário de Saúde, Wagner Wasczuk Borges.

Com essas ações, Vilhena continua comprometida em garantir a saúde e segurança de sua população. A orientação é de que todos procurem sua UBS de referência e completem a imunização.