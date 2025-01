Desde sua inauguração, em 2024, o Centro de Empreendedorismo e Inovação de Ariquemes tem se mostrado um verdadeiro sucesso.

Nos primeiros quatro meses de operação, cerca de 5.850 pessoas utilizaram suas instalações para participar de eventos, cursos profissionalizantes e reuniões de trabalho (workshops), evidenciando a relevância desse espaço para o desenvolvimento da comunidade local.

Apoiado pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), que aprovou emenda parlamentar nesse sentido, o êxito do Centro de Empreendedorismo não apenas fortalece o ecossistema empreendedor de Ariquemes, mas também reafirma o compromisso dele em trazer inovação e desenvolvimento para a a cidade e região. “Este centro é mais do que um espaço, é um ponto de encontro para ideias, aprendizado e crescimento. Estamos construindo um futuro melhor para nossa comunidade, e a nossa exectativa é que tal iniciativa faça Ariquemes consolidar cada vez mais como um exemplo de modernização e progresso no Estado de Rondônia”, destaca o senador.

Resultados

Segundo levantamento realizado pela Prefeitura de Ariquemes, entre setembro e dezembro de 2024, o auditório do Centro de Empreendedorismo se destacou como o ambiente mais requisitado, acolhendo aproximadamente 4.650 pessoas para eventos de grande porte, com até três eventos por dia. Além disso, os cursos profissionalizantes atraíram 250 participantes, refletindo o impacto positivo das iniciativas voltadas para a capacitação da mão de obra local.

O laboratório de informática também foi um espaço importante, atendendo 200 pessoas que buscaram aprimorar suas habilidades tecnológicas. As salas de aula foram utilizadas por 520 participantes em diversos encontros educacionais, enquanto as salas de reuniões proporcionaram um ambiente acolhedor para 230 pessoas envolvidas em planejamento estratégico e reuniões corporativas.

Cidades Inteligentes

O Centro faz parte do Projeto Cidades Inteligentes, cujos investimentos obtidos pelo senador ultrapassam R$ 22 milhões em emenda parlamentar. Esse projeto visa modernizar os serviços públicos e promover o empreendedorismo de ponta.

Catalisador

Segundo Confúcio, o investimento representa um legado que fortalecerá o empreendedorismo e a qualificação profissional em toda a região do Vale do Jamari. “Essas são pautas de resultados; este centro é uma prova de que, juntos, podemos transformar ideias em realidades que beneficiam toda a comunidade”, ele afirma emocionado diante do impacto que sua iniciativa já está proporcionando.

Com um ambiente que promove a troca de conhecimentos e a criação de oportunidades, o Centro de Empreendedorismo de Ariquemes se firmou como um verdadeiro catalisador para o desenvolvimento local, mostrando que, com união e dedicação, é possível construir um futuro mais próspero para todos.