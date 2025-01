O Diretor de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia divulgou o regulamento e a tabela da principal competição do Estado. O Rondoniense 2025 começa no dia 1º de fevereiro, com três partidas:

Rolim de Moura enfrenta o Vilhena no estádio Cassolão.

O atual campeão, Gazin Porto Velho, inicia a defesa do título contra o vice-campeão, Barcelona, reeditando a final de 2024 no estádio Aluízio Ferreira.

Ji-Paraná recebe o Guaporé no estádio Biancão.

A equipe do Sport Genus folgará na primeira rodada, estreando apenas na rodada seguinte, fora de casa, contra o Guaporé, no Cassolão.

A competição mantém o mesmo formato de 2024. Na fase de classificação, as sete equipes disputarão 12 rodadas, com jogos de ida e volta. As quatro melhores avançam às semifinais, que, assim como a grande final, serão realizadas em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta.

As equipes participantes são:

Gazin Porto Velho

Barcelona

Vilhena

Ji-Paraná

Guaporé

Rolim de Moura

Sport Genus

Os jogos da final estão previstos para os dias 29 de março e 5 de abril, ambos em sábados. O campeão do Rondoniense 2025 garante vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro Série D de 2026. O vice-campeão terá vaga assegurada na Copa do Brasil de 2026.

Para mais detalhes, confira a tabela e o regulamento completos no site da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.