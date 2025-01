A saúde de Vilhena tem sido uma das prioridades do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), que tem desenvolvido um trabalho fundamental para garantir melhorias para a população da região.

Já está na conta o valor de R$ 2 milhões para a ampliação de 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, reforçando o compromisso com o bem-estar dos moradores.

O objetivo da ação é garantir um atendimento de qualidade e ampliar a capacidade de atendimento no hospital, especialmente em casos críticos.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância de investir na saúde para garantir um atendimento mais eficiente e humanizado. “É essencial que possamos oferecer não apenas melhores condições para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde, que desempenham um papel fundamental no cuidado da população. Este recurso para a ampliação da UTI é mais um passo importante para garantir que as pessoas recebam o tratamento adequado em momentos de emergência”, afirmou o deputado.

Ezequiel Neiva aproveitou a oportunidade para destacar a importância da parceria com o governador do estado, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e com o prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), ressaltando que essa colaboração tem sido essencial para o fortalecimento da saúde no município. “A união entre o governo estadual, a prefeitura de Vilhena e o trabalho realizado pelo nosso mandato tem proporcionado melhorias concretas, com resultados significativos para a população. Essa aliança entre os Poderes Legislativo e Executivo tem sido crucial para impulsionar ações que realmente fazem a diferença na vida de cada cidadão”, afirmou o deputado.

O suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva, valorizou a atuação parlamentar em conjunto com o Governo do Estado, garantindo investimentos, que, segundo ele, são essenciais para o atendimento das demandas da população. “O deputado Ezequiel Neiva tem sido incansável na busca por melhorias e esses recursos são uma resposta às necessidades dos vilhenenses e de todos os municípios da região do Cone Sul”, destacou Wiveslando.

Além dos R$ 2 milhões destinados à UTI que já está na conta da prefeitura, o deputado estadual Ezequiel Neiva encaminhou R$ 300 mil para a compra de móveis para a unidade Básica de Saúde (UBS), R$ 100 mil para a reforma da sala de descanso dos profissionais da saúde e R$ 4 milhões para a realização de cirurgias oftalmológicas e ortopédicas de joelho, atendendo não apenas Vilhena, mas também outros municípios da região como Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia.