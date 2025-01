Nesta semana, a deputada estadual Rosangela Donadon recebeu, em sua residência, o prefeito eleito de Chupinguaia, Dr. Wesley Araújo, o vice-prefeito Eliezer Paraíso, a vereadora eleita Angélica Peralta, o secretário de Agricultura, Idenei Dummer, além de assessores.

O encontro foi marcado por um produtivo planejamento de ações e projetos voltados para o desenvolvimento do município.

Durante a reunião, foram discutidos projetos estratégicos para atender às principais demandas da população de Chupinguaia. Entre os temas abordados, destacaram-se iniciativas voltadas para a agricultura familiar, infraestrutura, saúde e educação. A deputada reafirmou seu compromisso com o município e parabenizou os eleitos pela expressiva vitória nas urnas, reconhecendo o papel fundamental que cada um desempenhará para transformar a cidade em um lugar ainda melhor para se viver.

Um destaque especial foi dado à vereadora eleita Angélica Peralta, cujo trabalho é amplamente reconhecido pela dedicação ao social. Sua trajetória focada em ações para apoiar as famílias mais necessitadas foi elogiada pela deputada Rosangela Donadon, que se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. “É inspirador ver lideranças como Angélica, que têm um olhar tão humano e comprometido com o bem-estar da população. Quero reafirmar que estarei sempre pronta para apoiar suas iniciativas sociais e contribuir para que possamos transformar vidas em Chupinguaia”, declarou a deputada.

“Chupinguaia tem um potencial enorme, especialmente no setor agrícola, e conta com lideranças dedicadas e comprometidas com o progresso. Quero parabenizar o Dr. Wesley Araújo, o vice Eliezer Paraíso, a vereadora Angélica Peralta e o secretário Idenei Dummer. Vocês têm minha admiração e total apoio para trabalharmos juntos em prol do município e de sua população. Meu gabinete continuará de portas abertas para ouvir e atender as demandas de Chupinguaia”, destacou Rosangela Donadon.

Os munícipes apostam que essa parceria entre a deputada Rosangela Donadon e a nova administração municipal de Chupinguaia possa trazer melhorias significativas para a região, principalmente no que diz respeito à destinação de recursos e às indicações ao governo do estado. Essa expectativa reflete a confiança de que o trabalho conjunto resultará em avanços concretos para a população.

O encontro reforça o compromisso da deputada Rosangela Donadon em trabalhar de forma integrada com as lideranças locais, buscando recursos e soluções que atendam às necessidades do município. A deputada tem se destacado pela atuação incansável em prol dos municípios da região Cone Sul, consolidando-se como uma representante ativa e dedicada à população de Rondônia.

Ao final do encontro, a deputada expressou sua confiança no futuro de Chupinguaia e garantiu que continuará se empenhando para viabilizar projetos e investimentos que promovam o desenvolvimento social e econômico da cidade. “Contem comigo para ser uma ponte entre Chupinguaia e o governo estadual. Nosso objetivo é garantir qualidade de vida e mais oportunidades para cada cidadão. Essa é a nossa missão e seguiremos firmes nesse propósito”, concluiu Rosangela Donadon.

A reunião, marcada pelo espírito de união e compromisso, foi mais um passo para solidificar parcerias e garantir um futuro promissor para Chupinguaia.