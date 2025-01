Com o lema “orgulho em ser parceiro da educação”, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) segue firme no propósito de transformar vidas por meio da educação.

Em parceria com as prefeituras de Cacoal e Ministro Andreazza, o parlamentar garantiu que, ainda neste ano, as crianças da rede pública de ensino receberão kits escolares e uniformes completos.

Segundo o parlamentar, a iniciativa não apenas promove igualdade no ambiente escolar, mas também alivia o orçamento das famílias. “A educação é a ferramenta mais poderosa para transformar nossa sociedade. Trabalhamos para que nossas crianças tenham as condições adequadas para aprender e se desenvolver com dignidade e igualdade”, destacou Gois.

Além da entrega dos materiais escolares e uniformes, o deputado disse que está empenhado em criar uma legislação que transforme essa ação em uma política pública permanente. “O nosso objetivo é garantir que a distribuição de kits escolares e uniformes ocorra todos os anos”, enfatizou Gois.

Com a educação como uma das bandeiras do seu mandato, o deputado segue ampliando seus projetos e reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia.

“Estamos construindo um futuro onde a educação é prioridade e as oportunidades são para todos. Com trabalho, dedicação e parcerias fortes, vamos transformar Cacoal, Ministro Andreazza e todo o estado de Rondônia em referências de desenvolvimento e igualdade”, finalizou o parlamentar.