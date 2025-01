Na noite de sexta-feira, 10 de janeiro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em uma residência localizada na Avenida Goiás, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

No local, os policiais entraram em contato com a vítima, uma mulher de 24 anos, que relatou ter iniciado uma discussão com o marido, de 34 anos. Durante a briga, ele começou a proferir insultos, chamando-a de “vagabunda” e dizendo que ela deveria “caçar um rumo”. Em determinado momento, o homem a enforcou e afirmou que iria matá-la.

Para se defender, a mulher empurrou o agressor contra a parede e o arranhou no tórax. Ela contou ainda que, ao ameaçar chamar a polícia, o marido respondeu: “Se você chamar a polícia, vou te matar.”

A vítima relatou que as agressões ocorreram na presença dos filhos do casal. Além disso, o suspeito teria desligado o ar-condicionado e dito que, se ela quisesse ar fresco, teria que comprar outro aparelho.

Questionado pelos policiais, o homem confirmou a discussão, os atos de agressão e as ameaças contra a esposa.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis. Os filhos do casal ficaram sob os cuidados da irmã do suspeito.