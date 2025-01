Os dirigentes do Vilhena Esporte Clube (VEC) emitiram um alerta para a população e, especialmente, para atletas que sonham em atuar no futebol profissional.

De acordo com o presidente do clube, José Carlos Dalanhol, uma empresa chamada Hanover Sports Soccer Agency estaria aplicando golpes em jogadores de fora, enviando-os para Vilhena sem qualquer vínculo ou conhecimento do VEC.

Neste sábado, 11 de janeiro, dois jovens atletas chegaram à cidade afirmando terem sido contratados pela suposta agência para jogar no clube. Segundo relatos, os pais dos jogadores chegaram a pagar valores para a empresa, que teria prometido oportunidades no VEC. No entanto, Dalanhol reforça que o clube nunca teve contato com essa empresa.

A Hanover Sports Soccer Agency, que afirma ter sede em Aracaju (SE), apresenta indícios de de irregularidades. Documentos que seriam contratos com os jogadores contêm erros básicos, como a sigla do estado escrita com letras minúsculas. Além disso, o site indicado pela empresa está fora do ar, e as supostas contratações teriam sido realizadas no Rio de Janeiro, sem qualquer envolvimento do clube.

Outra denúncia feita pelo presidente é que a empresa teria contratado um treinador para buscar jogadores, montando um time fictício em nome do VEC. “As contratações oficiais do clube são tratadas exclusivamente por mim ou pelo diretor de futebol, Natal Jacob. Essa empresa está usando o nome do VEC de forma indevida para aplicar golpes em atletas”, afirmou Dalanhol.

O presidente enfatiza que o VEC não tem nenhum vínculo com a Hanover Sports Soccer Agency e que essa situação é um golpe contra atletas e suas famílias. “Queremos alertar a todos para não caírem nesse tipo de fraude. As contratações do VEC são realizadas de forma transparente e diretamente pela nossa diretoria”, destacou.

O clube informou que está tomando providências para esclarecer o caso e pede que qualquer pessoa abordada por essa empresa entre em contato diretamente com a diretoria do VEC para confirmar informações.