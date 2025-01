Na madrugada deste domingo, 12 de janeiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência na Avenida Barão do Rio Branco. Segundo a denúncia recebida pelo 190, uma pessoa aparentemente morta foi encontrada no quintal de uma residência.

Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a sobrinha do comunicante, que é deficiente auditivo. Ela explicou que o proprietário da casa, identificado como V.M., de 53 anos, é seu tio. Durante a madrugada, por volta das 04h30, o cachorro de V., que costuma ficar dentro da residência à noite, ficou agitado e ele decidiu abrir a porta da cozinha para que o animal fosse ao quintal. Nesse momento, V., viu uma pessoa caída na varanda. Assustado, ele saiu correndo para a rua e buscou ajuda da sobrinha. Juntos, com apoio de vizinhos, verificaram que a pessoa estava sem vida e acionaram a polícia.

A guarnição constatou que a vítima havia pulado o muro dos fundos da casa e caído na varanda, aparentemente já lesionada. Logo depois, J.F.P.P., de 33 anos, namorada da vítima, chegou ao local e identificou o corpo como sendo de David Orange Prado Sanches, de 33 anos, seu namorado venezuelano.

Ela relatou que ambos estavam em um bar chamado “Bar do Chola”, na mesma rua do incidente, quando uma briga começou entre David e dois homens, um deles identificado como L.A.M., de 24 anos. Segundo J., os agressores estavam armados com uma faca e houve luta corporal na frente do bar. David fugiu correndo pela rua, com os agressores atrás dele. J., não conseguiu localizá-lo, acreditando que ele havia se escondido.

Uma testemunha informou à polícia que viu David passar correndo pela Rua Castelo Branco, em direção à Avenida Major Amarantes, mas que ele não respondeu ao ser chamado por seu apelido, “Tigre”. Essa testemunha foi um dos que ajudaram a encontrar o corpo na varanda da casa.

A Polícia Técnica foi acionada e realizou os procedimentos periciais no local, liberando o corpo para remoção pela funerária de plantão. J., informou apenas o nome da vítima e não conseguiu fornecer documentos dele.

A guarnição também foi até o bar onde a briga começou, mas o estabelecimento estava fechado. No local, encontraram um copo quebrado, um par de chinelos e uma corrente dourada masculina aberta, possivelmente pertencentes aos envolvidos.

O celular da vítima ficou sob custódia da perícia, e a corrente foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do incidente.