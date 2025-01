Com uma emenda do senador Jaime Bagattoli (PL) no valor de R$ 5,3 milhões, a Prefeitura de Vilhena anunciou, nesta semana, a abertura da licitação para a pavimentação urbana no Setor 22. O valor destinado pelo parlamentar é uma importante contrapartida para a execução da obra.

“Tenho a grande satisfação em dizer que contribuí, por meio de uma emenda nossa, para que essa aguardada obra chegasse aos moradores do Setor 22. Sabemos o quanto a pavimentação urbana muda a vida da população, trazendo mobilidade, qualidade de vida e valorização dos imóveis”, declarou o senador.

Segundo o município, a licitação acontecerá na modalidade de Concorrência Pública e terá o valor de contrato estimado em cerca de R$ 5,3 milhões. Além da pavimentação, estão previstas também a construção de drenagem, sinalização viária e a construção de calçadas ao longo do setor 22.