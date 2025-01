Uma câmera de segurança capturou o momento em que um motorista perdeu o controle de sua caminhonete e colidiu contra a fachada de um prédio comercial em Vilhena.

O incidente ocorreu neste domingo, 12 de janeiro, no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Geraldo Magella Barbosa, uma área movimentada do centro da cidade.

Apesar do impacto, não houve feridos registrados, apenas danos materiais. Testemunhas registraram imagens do condutor, que aparentava estar desorientado. A base da Polícia Militar de Trânsito está localizada a apenas uma quadra do local do acidente.

>>>Vídeos abaixo: