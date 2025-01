Na noite de sábado, 11 de janeiro, uma guarnição da Patrulha Reforço, em patrulhamento pelo bairro Parque Industrial Novo Tempo (Setor 19), em Vilhena, observou uma movimentação suspeita de dois homens no quintal de uma residência na Rua Paraíba.

Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram se esconder atrás de entulhos. O endereço já era conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas e, inclusive, já havia sido alvo de denúncias ao Ministério Público.

Com autorização da proprietária da residência, foi realizada uma abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito identificado como L.O.M., que foi liberado. Entretanto, com o suspeito L.A.F.Q.J., de 26 anos, foi encontrada uma porção de substância entorpecente, aparentando ser cocaína.

Diante do flagrante, uma busca foi feita no quarto do suspeito. Sob a cama, foi localizado certa quantia de maconha, duas balanças de precisão, diversas embalagens plásticas do tipo zip lock e dois smartphones (um da marca Realme e outro Samsung, ambos no modo avião). Na prateleira, havia munições de arma de fogo: três de calibre .36 e dez de calibre .32. Além disso, na gaveta de uma cômoda, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta, marca Rossi.

Diante dos fatos, L.A.F.Q.J., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.