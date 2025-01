Neste fim de semana, o deputado estadual Cirone Deiró (União) realizou uma importante ação em prol da agricultura familiar no cone sul de Rondônia.

Durante a agenda na região, o parlamentar fez a entrega de diversos implementos agrícolas que visam apoiar os pequenos produtores rurais e fortalecer a produção local.

A primeira parada foi na associação Vale do Barroso, localizada na linha 5, área rural de Colorado do Oeste. Lá, Cirone Deiró entregou uma plantadeira, equipamento fundamental para o aumento da produtividade agrícola. O evento contou com as presenças do prefeito Edinho da Rádio, da vereadora presidente da Câmara, Michelly Martins, do ex-vereador João Victor, o vereador Ilmar da cidade de Cabixi, o presidente da associação Tiago Rafael Gomes, o vice-presidente Moisés Santos Silva e a secretária Célia Camargo Neves, além de cerca de 50 moradores que destacaram a importância da continuidade do trabalho e do estreitamento das demandas locais com o deputado.

O apoio ao pequeno produtor foi amplamente comemorado pelos presentes, que reconheceram a relevância do incentivo e da entrega de equipamentos adequados para o setor agrícola naquela associação.

Cirone lembrou a parceria que tem com a vereadora Michele, a quem atribui a missão de ouvir os produtores e ajudar a levantar as demandas para as próximas ações parlamentares no setor agrícola, a exemplo do ex vereador João Victor, autor do pedido do implemento.

No sábado em Vilhena, o deputado seguiu para a Asproter – Associação dos Pequenos Produtores Terra Rica), localizada na Linha 145, Gleba Corumbiara, em Vilhena, onde entregou uma esparramadeira de calcário, ferramenta essencial para a correção do solo e aumento da fertilidade das terras, especialmente em regiões que enfrentam dificuldades com o uso adequado do solo. A entrega contou com a presença dos vereadores Eliton e Amanda, que também reforçaram a importância da parceria com o deputado na busca por mais recursos e apoio aos pequenos agricultores.

Já no domingo, o destino de Cirone foi a Asprocem (Associação dos Pequenos Produtores de Nova Conquista), onde ele entregou uma plantadeira de 4 linhas, equipamento que permitirá aos associados ampliar a produção agrícola e reduzir os custos operacionais. A vereadora Amanda, que estreitou laços com o deputado na intermediação dos interesses da população vilhenense, também marcou presença nesse momento, e a ação foi vista como um passo importante para melhorar as condições de trabalho e aumentar a capacidade produtiva dos pequenos agricultores da região.

Essas entregas fazem parte de um esforço contínuo do deputado Cirone Deiró em apoiar a agricultura familiar em Rondônia. Em seu discurso, o parlamentar destacou a importância do trabalho que vem fazendo, levando implementos agrícolas a mais de 70 associações de pequenos produtores rurais espalhadas pelo estado. O objetivo é potencializar o trabalho desses produtores, que são fundamentais para a economia local e para o desenvolvimento sustentável da região. “A agricultura familiar é a base da nossa produção e investir em equipamentos adequados significa garantir a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento do setor agrícola em Rondônia”, afirmou Cirone.

A visita também foi marcada pela expressão de gratidão dos produtores das três associações, que destacaram a importância da ação para a redução dos custos de produção e o aumento da competitividade no mercado. Durante os encontros, o deputado Cirone Deiró recebeu novos pedidos para 2025 e firmou o compromisso de continuar trabalhando para garantir o acesso das associações rondonienses de pequenos produtores a novos equipamentos, com a intenção de ajudar a reduzir os custos e aumentar a produtividade no setor.

Em todas as solenidades, Cirone enaltece o trabalho do governador Marcos Rocha, a quem credita os méritos por ser o principal agente desses investimentos. “A entrega de implementos agrícolas no cone sul de Rondônia através das minhas emendas e gestão junto ao governo, representam um avanço significativo para a agricultura familiar, pois além de proporcionar a modernização dos equipamentos agrícolas, também fortalecem a economia local e contribuem para o desenvolvimento social das comunidades rurais. Com o apoio do governo, estamos ajudando a transformar a realidade da agricultura familiar em Rondônia”, disse o deputado.

