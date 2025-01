Na última sexta-feira, 10, a Fundação Cultural de Vilhena (FCV) realizou a cerimônia simbólica de entrega dos prêmios do concurso de decoração “Natal dos Sonhos”, edição 2024.

O evento ocorreu no Gabinete do Prefeito e premiou os vencedores, cujos nomes foram divulgados pela FCV no dia 26 de dezembro.

Com o objetivo de resgatar o espírito natalino e incentivar a criatividade e a harmonização através de decorações, enfeites e iluminação, o concurso do ano passado premiou os vencedores com valores de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo e R$ 4.500 para o terceiro.

Podiam participar do concurso moradores de imóveis residenciais urbanos (casas, condomínios e prédios) e estabelecimentos comerciais de qualquer segmento, localizados no município de Vilhena.

A seleção foi realizada por uma comissão especial composta por membros da sociedade civil, com base em critérios como criatividade, beleza, originalidade, inovação, uso de cores e iluminação.

Confira os vencedores:

Categoria Pessoa Física

1º lugar: Fátima Cavalcante Ferreira Machado

2º lugar: Mara Delci Beyer Rodrigues

3º lugar: Patrícia Marcelino da Silva Back

Categoria Pessoa Jurídica

1º lugar: Americana Modas

2º lugar: Girapé Calçados

3º lugar: Posto Catarinense

>>> Clique na imagem abaixo para ampliar >>>