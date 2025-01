No final de semana um homem identificado pelas iniciais L.R.C., deu entrada no pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena com uma perfuração causada por arma branca.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que esteve no local para averiguar a situação.

De acordo com o relato da vítima, o ferimento ocorreu durante um desentendimento com sua namorada, que teria utilizado um canivete para desferir o golpe, atingindo-o na região das nádegas.

Apesar de confirmar o envolvimento da companheira, L.R.C., recusou-se a fornecer o nome ou localização da suspeita, bem como detalhes sobre a motivação do incidente. A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para os procedimentos legais.

A vítima permanece internada na unidade de saúde, recebendo os cuidados necessários. A ocorrência foi registrada para investigação, e as autoridades continuam trabalhando para esclarecer o caso.