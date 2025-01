Por determinação da Central de Operações da Polícia Militar, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) deslocou-se até a Avenida 34, em Vilhena, onde um homem realizava o acompanhamento de dois suspeitos de terem cometido furto de fios de cobre.

O solicitante, enquanto seguia os suspeitos, fornecia suas características via telefone, permitindo o monitoramento em tempo real.

Os suspeitos foram abordados na Avenida João Bernal e identificados como J.J.L.F., de 33 anos, e C.B.R. No momento da abordagem, estavam em posse de duas bicicletas, sendo uma da marca Lotus, de cor vermelha, e outra da marca Poti, de cor verde. A procedência lícita dos objetos não foi comprovada.

Durante a revista pessoal, foi constatado que J. portava um aparelho celular Samsung, uma garrafa de aguardente pela metade (marca Jamel) e um pacote de fumo. Com B., não foi encontrado nenhum objeto adicional.

Questionados inicialmente sobre os fios furtados, ambos negaram a autoria do crime. Contudo, diante do acompanhamento realizado pelo solicitante, acabaram indicando um terreno baldio localizado nos fundos do posto de saúde da Avenida 830, onde teriam deixado o material furtado queimando para buscá-lo posteriormente.

Com o apoio de outras guarnições, foram realizadas diligências no local do furto e no terreno indicado, onde foi encontrada a fiação furtada, confirmando a prática do crime.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.